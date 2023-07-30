Два саудовских клуба попытаются подписать де Хеа

Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии намерены побороться за подписание экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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По информации источника, представители саудовских команд связались с агентами испанского вратаря. Де Хеа доступен на трансферном рынке как свободный агент.

Сообщается, что «Бавария» также претендует на экс-голкипера «Юнайтед». Однако приоритетными вариантами для усиления вратарской позиции для мюнхенцев являются Давид Райя из «Брентфорда» и Яссин Боно из «Севильи».

Де Хеа провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 12 лет. С «красными дьяволами» он выигрывал в таких соревнованиях, как чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги (дважды), Суперкубок Англии (трижды), а также Лига Европы.

В сезоне-2022/2023 на счету де Хеа 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.