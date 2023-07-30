«Торпедо» и «Черноморец сыграли вничью в матче Первой лиги

Команды разделили очки.

© Championat

Состоялся матч третьего тура Мелбет Первой лиги, где на стадионе «Лужники» в Москве встретились московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». Арбитром матча был назначен Андрей Фисенко из Владивостока.

Команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 26-й минуте Шамиль Саадуев открыл счёт для гостей, а на 52-й минуте Йорди Рейна сравнял счёт для хозяев.

Для «Торпедо» это первая ничья в этом сезоне после побед над «Динамо» и «Химками», а «Черноморец» уже дважды не смог выявить победителя встречи.

В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело из РПЛ в Первую лигу, заняв последнее место, а «Черноморец» дебютировал в Первой лиге в текущем сезоне.

Футбол. Первая лига

«Торпедо» (Москва) - «Черноморец» (Новороссийск) - 1:1