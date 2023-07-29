Роналду облил водой оператора после матча "Аль-Насра" в Кубке

Роналду появился на поле на 62-й минуте и совершил результативный удар спустя 12 минут. Однако судья отменил гол португальца из-за положения вне игры.

Ранее Роналду вошел в Книгу рекордов Гинесса. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом года. За год футболист заработал 136 миллионов долларов, из которых 90 миллионов получил не на поле.