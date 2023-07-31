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Радченко хотел бы, чтобы Тикнизян перешел в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что хотел бы видеть в составе «сине бело голубых» защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Радченко хотел бы, чтобы Тикнизян перешел в «Зенит»
© Матч ТВ

В текущем сезоне 24 летний Тикнизян забил четыре гола в трех матчах за «Локомотив» во всех турнирах

— Тикнизян — молодец. Он и в прошлом сезоне показывал хорошую игру и по праву завоевал место в основном составе. Видно, что парень с очень большим желанием и самоотдачей, прогрессирует.

Может ли Тикнизян заинтересовать «Зенит»? Конечно, у «Зенита» расширенный список селекционной службы, следят за всеми игроками. Если Тикнизян будет так же хорошо работать, то почему бы и нет. Он же воспитанник петербургского футбола. Я всегда за то, чтобы ребята, которые играли в Санкт Петербурге и проходили местную школу, возвращались туда, где они начинали свою футбольную жизнь, — приводит слова Радченко Legalbet.

Футболист родился и начинал заниматься футболом в Санкт Петербурге.