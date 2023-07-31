Радченко хотел бы, чтобы Тикнизян перешел в «Зенит»

— Тикнизян — молодец. Он и в прошлом сезоне показывал хорошую игру и по праву завоевал место в основном составе. Видно, что парень с очень большим желанием и самоотдачей, прогрессирует.



Может ли Тикнизян заинтересовать «Зенит»? Конечно, у «Зенита» расширенный список селекционной службы, следят за всеми игроками. Если Тикнизян будет так же хорошо работать, то почему бы и нет. Он же воспитанник петербургского футбола. Я всегда за то, чтобы ребята, которые играли в Санкт Петербурге и проходили местную школу, возвращались туда, где они начинали свою футбольную жизнь, — приводит слова Радченко Legalbet.