"Барселона" обыграла "Реал" в товарищеском матче

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в рамках предсезонного туре, которое проходит в США. Поединок, который прошел в городе Арлингтон, закончился со счетом 3:0 в пользу подопечных Хави.

© Albert Gea/Reuters

Счет в матче каталонцы открыли на 15-й минуте игры, отличился Усман Дембеле с передачи Педри. За пять минут до конца основного времени ворота "Реала" поразил Фермин Лопес Мартин, а точку в матче уже в компенсированное время поставил Ферран Торрес. На 20-й минуте поединка в ворота "Барселоны" был назначен пенальти, однако Винисиус не сумел реализовать 11-метровый удар.