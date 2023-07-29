«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» договорились о трансфере Хейлунна

«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» договорились о переходе нападающего Расмуса Хейлунна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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По информации источника, сумма трансфера 20 летнего форварда составит 70 миллионов евро с учетом бонусов. Сам датчанин подпишет с английским клубом 5 летний контракт.

В минувшем сезоне Хейлунн сыграл 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.