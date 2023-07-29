"Спартак" одержал первую победу в Сербии под руководством Кержакова

"Спартак" провел первый матч в чемпионате Сербии под руководством российского тренера Александра Кержакова, о назначении которого было объявлено 17 июня. Последним местом работы Кержакова до "Спартака" был кипрский клуб "Кармиотисса", который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.