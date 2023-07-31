Балахнин высказался об уязвимости «Зенита» после ухода лидеров

«Результат для «Ростова» нормальный. Игра получилась неидеальной, было мало моментов, немного ударов. Трудно матч назвать зрелищным. По пенальти у меня нет вопросов. Посмотрел несколько повторов, и сомнения отпали. Арбитру нельзя предъявлять претензии.



«Зенит» теперь уязвим? Это естественно. Как он может быть неуязвим, если ушли ведущие футболисты? Всё было ожидаемо, и к этому все готовились. Ушли не только ведущие футболисты, но ещё и Кузяев», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».