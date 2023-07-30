Польские футбольные фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче

Футбольные фанаты команды «Шленск» из города Вроцлав развернули на матче с «Заглембе» антиукраинские баннеры. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

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Как рассказали журналисты, на транспарантах были написаны оскорбления в адрес беженцев, властей, а также призывы «остановить украинизацию Польши».

В кадр также попал баннер с лозунгом «80 лет позорного молчания за Волынь».

Отмечается, что редакция Wirtualna Polska обратилась к Футбольной лиге Польши с призывом наказать виновных и разобраться в «компрометирующей ситуации».

В начале июля социолог Хенрик Доманьский заявил, что среди поляков растет усталость, связанная с преференциями, которые получают приезжающие в страну украинские беженцы.