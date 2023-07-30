Экс-игрок «Зенита» посоветовал Бакаеву «посмотреться в зеркало»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал полузащитника клуба Зелимхана Бакаева за его игру в матче против «Ростова». Его слова приводит «Матч ТВ».
«Бакаеву стоит работать и посмотреться в зеркало, потому что с такими перепадами играть — один матч хорошо, а здесь совершенно не попадать в игру. У него есть хорошие действия, но они все время невпопад: где надо в одно касание сыграть, он играет в два, где наоборот, он пытается в одно касание. Такие моменты портят его игру», — сказал Радимов.
29 июля «Зенит» упустил победу над «Ростовом». В первом тайме отличился Матео Кассьерра. Стоит отметить, что этот гол стал для колумбийского форварда третьим в текущем сезоне чемпионата России. Ранее он отметился дублем в ворота «Пари Нижний Новгород». В добавленное время нападающий «Ростова» Николай Комличенко сравнял счет с пенальти. Бакаев провел на поле 45 минут и был заменен в перерыве.
6 августа клуб с берегов Невы примет на своем поле московское «Динамо».