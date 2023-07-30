Стало известно об интересе клуба АПЛ к Мбаппе

«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Об этом стало известно The Mirror.

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Как сообщает источник, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) начал вести переговоры с французской командой. Отмечается, что речь идет об аренде игрока на один сезон. Это позволит ПСЖ получить доход и при этом сэкономить на высокой зарплате 24 летнего нападающего.

Главным претендентом на Мбаппе остается мадридский «Реал». Ранее появилась информация, что испанская команда нашла деньги для того, чтобы совершить сделку. По информации Marca, ПСЖ требует за игрока 250 миллионов евро.