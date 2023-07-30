Переход игрока "Динамо" Захаряна в "Лацио" оказался на грани срыва

Переговоры между итальянским "Лацио" и московским "Динамо" по переходу Арсена Захаряна близки к тупику.

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Как сообщает Sport24, одной из причин возможного срыва трансфера является позиция главного тренера римской команды Маурицио Сарри, который не уверен в необходимости покупки Захаряна. На данный момент наиболее предметный интерес из европейских клубов к Арсену проявляет французский "Страсбург".