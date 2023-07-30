Переход игрока "Динамо" Захаряна в "Лацио" оказался на грани срыва
Переговоры между итальянским "Лацио" и московским "Динамо" по переходу Арсена Захаряна близки к тупику.
Как сообщает Sport24, одной из причин возможного срыва трансфера является позиция главного тренера римской команды Маурицио Сарри, который не уверен в необходимости покупки Захаряна. На данный момент наиболее предметный интерес из европейских клубов к Арсену проявляет французский "Страсбург".
Ранее сообщалось о договоренности "Лацио" с "Динамо" по трансферу Захаряна. Российская команда должна была получить за переход 10+4 миллиона евро, а зарплата Арсена в Италии могла составить 1,8 миллиона евро в год.