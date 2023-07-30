Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира

Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей на чемпионате мира в хиджабе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

© Lenta.ru

Защитница вышла на поле в матче против сборной Южной Кореи. Марокко одержало победу со счетом 1:0.

Турнир проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее ФИФА не разрешала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, ссылаясь на риск травмы головы или шеи. Однако в 2014 году запрет был снят.