Экс-футболист ЦСКА Секу Олисе рассказал о драке с Березуцким

Бывший футболист ЦСКА, либериец Секу Олисе рассказал, как подрался на тренировке с одноклубником Алексеем Березуцким. Рассказ африканца передаёт Sport 24.

Футболист признался, что никогда не участвовал в стычках и не лез в драки. Но однажды ему пришлось подраться в России. Причем противником стал коллега по команде, защитник Алексей Березуцкий.

Олисе пояснил, что они «помахались на тренировке» из-за игрового эпизода. Он обыграл Березуцкого один на один, в ответ тот сыграл жестко. После этого начался словесный конфликт, переросший в драку.

«Ну и слово за слово… Нас быстро растащили. Хотя в итоге я остался с фингалом. Потом мы с Березуцким спокойно поговорили и все уладили», - резюмировал Олесе.