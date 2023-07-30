Легионер клуба РПЛ сравнил российских и словенских девушек

«Русские девушки красивее, чем словенские? Ну, вообще, да. Хотел бы я получить российский паспорт? В данный момент нет (детектор показывает, что это ложь. — «Газета.Ru»)», — сказал словенец.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. До этого он играл на родине за местный «Браво», а также числился в голландском «Херенвене». В 2023 году защитник впервые был вызван в сборную Словении. Дркушич дебютировал в матче против Сан-Марино в отборе к чемпионату Европы — 2024.