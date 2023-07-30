"Рубин" и "Оренбург" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

Казанский "Рубин" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Оренбургом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на "Ак Барс - Арене".

В составе "Рубина" гол забил Джоэль Фамейе (35-я минута). У "Оренбурга" отличился Матиас Перес (81).

"Оренбург" набрал первое очко в нынешнем сезоне чемпионата России, в первом туре проиграв в гостях "Спартаку" (2:3). "Рубин" во второй раз подряд сыграл вничью, в первом туре казанцы на выезде поделили очки с "Локомотивом" (2:2).

В Казани впервые прошел матч РПЛ с использованием карты болельщика. 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.