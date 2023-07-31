Тикнизян установил рекорд РПЛ

Накануне, 30 июля, московский «Локомотив» в Воронеже разгромил местный «Факел» (4:1) в матче 2-го тура РПЛ. Защитник железнодорожников Наир Тикнизян стал автором дубля и отметился уникальным достижением.

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Как сообщает Opta Sports, Наир забил мяч в четвёртом матче подряд в рамках чемпионата России. До этого ни один защитник за всю историю РПЛ не мог отличиться с четырёх встречах кряду.

Достижение Тикнизяна уникально ещё и тем, что в топ-5 главных европейских лиг в XXI веке подобным может похвастаться лишь Кристиан Терлицци, который в 2005 году отличился забил в четырёх матчах подряд за «Палермо».