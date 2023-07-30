Аргентинский лидер «Оренбурга» согласился оформить российское гражданство

Аргентинский футболист «Оренбурга» Лукас Вера заявил, что согласился оформить российское гражданство ради возможности попасть в сборную. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мне предложили получить российское гражданство, и я согласился. Это достаточно неплохо для моего будущего. Прежде всего, это дает надежду на то, чтобы оказаться в сборной, во вторых, это вопрос налогов, которые приходится платить.

«Мечтаю ли я сыграть за сборную России? Может быть такая цель, но предстоит долгий путь, чтобы там оказаться», — сказал футболист.

Лукас Вера выступает за российскую команду с 2022 года. За это время он провел 32 матча, в которых забил два мяча и сделал девять результативных передач.

30 июля «Оренбург» на выезде сыграл вничью против казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.