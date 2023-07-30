В Польше напали на болельщика из-за русской речи

В Польше болельщик подвергся нападению за русскую речь
Белорусский болельщик польского «Шленска» (Вроцлав) подвергся нападению после матча против «Заглембе» (Любин) во втором туре местного чемпионата. Об этом сообщает Sport.pl.
По информации издания, у мужчины по имени Константин отобрали шарф «Шленска» за использование русской речи в общении со своим другом. Пострадавший написал об инциденте пост в социальных сетях.
Руководство «Шленска» уже принесло Константину официальные извинения.
29 июля «Шленск» проиграл «Заглембе» со счетом 1:2. Сообщалось, что во время игры болельщики команды вывесили баннеры с надписями «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43» и «Украинцы убивали детей на Волыни».
Напомним, в марте «Шленcк» оштрафовали на 15 тыcяч злотых (около 258 тыcяч рублей) за cвязанный c cитуацией на Украине баннер c надпиcью «Это не наша война». В «Шленcке» заявили, что мнение группы фанатов по политичеcкой cитуации «не являетcя позицией клуба».
Ранее в США фанаты испортили изображение, посвященное Месси.