В Польше напали на болельщика из-за русской речи

Белорусский болельщик польского «Шленска» (Вроцлав) подвергся нападению после матча против «Заглембе» (Любин) во втором туре местного чемпионата. Об этом сообщает Sport.pl.

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По информации издания, у мужчины по имени Константин отобрали шарф «Шленска» за использование русской речи в общении со своим другом. Пострадавший написал об инциденте пост в социальных сетях.

Руководство «Шленска» уже принесло Константину официальные извинения.

29 июля «Шленск» проиграл «Заглембе» со счетом 1:2. Сообщалось, что во время игры болельщики команды вывесили баннеры с надписями «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43» и «Украинцы убивали детей на Волыни».

Напомним, в марте «Шленcк» оштрафовали на 15 тыcяч злотых (около 258 тыcяч рублей) за cвязанный c cитуацией на Украине баннер c надпиcью «Это не наша война». В «Шленcке» заявили, что мнение группы фанатов по политичеcкой cитуации «не являетcя позицией клуба».