Неймара уличили в сексуальной связи с мужчиной
Телеведущая бразильской телепередачи Chupim София Барклай заявила, что футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар занимался сексом с другим мужчиной. Ее слова передает Marca.
По словам журналистки, их сексуальная связь произошла на вечеринке, которую устроил сам Неймар во время пандемии коронавируса. Чтобы избежать утечек, спортсмен заставил всех участников застолья оставить свои мобильные телефоны в отдельной комнате под охраной доверенных лиц бразильца. Кроме того, участники вечеринки должны были подписать соглашение о конфиденциальности.
«Они вдвоем занималиcь cекcом друг c другом. Затем мы вcтали поcередине, я и другая девушка. И они целовалиcь, вcе целовалиcь. Никаких ограничений не было», — cказала Барклай.
По информации испанского издания, мужчиной, с которым у Неймара была связь, мог быть известный в Бразилии серфер, который участвовал в местной версии шоу «Большой брат».
31-летний Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 играх, но в марте досрочно завершил выступления из-за травмы голеностопа.
В футболке сборной Бразилии он провел 124 матча, в которых забил 77 мячей и оформил 56 голевых передач.
Ранее Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро.