Неймара уличили в сексуальной связи с мужчиной

Телеведущая бразильской телепередачи Chupim София Барклай заявила, что футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар занимался сексом с другим мужчиной. Ее слова передает Marca.

© Газета.Ru

По словам журналистки, их сексуальная связь произошла на вечеринке, которую устроил сам Неймар во время пандемии коронавируса. Чтобы избежать утечек, спортсмен заставил всех участников застолья оставить свои мобильные телефоны в отдельной комнате под охраной доверенных лиц бразильца. Кроме того, участники вечеринки должны были подписать соглашение о конфиденциальности.

«Они вдвоем занималиcь cекcом друг c другом. Затем мы вcтали поcередине, я и другая девушка. И они целовалиcь, вcе целовалиcь. Никаких ограничений не было», — cказала Барклай.

По информации испанского издания, мужчиной, с которым у Неймара была связь, мог быть известный в Бразилии серфер, который участвовал в местной версии шоу «Большой брат».

31-летний Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 играх, но в марте досрочно завершил выступления из-за травмы голеностопа.

В футболке сборной Бразилии он провел 124 матча, в которых забил 77 мячей и оформил 56 голевых передач.