В ЦСКА заявили, что обратятся в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы обратятся в ЭСК и будут добиваться отмены красной карточки защитнику команды Милану Гаичу. Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА за фол последней надежды: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.