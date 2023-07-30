Малком стал третьим самым дорогим бразильским футболистом в истории

Футболист Малком, перешедший из российского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», стал третьим самым дорогим бразильцем в истории по совокупной стоимости всех своих трансферов за карьеру.

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Покупка форварда обошлась его новому клубу в €60 млн. В 2019 году петербургский клуб купил игрока у испанской «Барселоны» за 44,5 млн. В 2018-м он перешел в «Барсу» из «Бордо» за 41 млн, а двумя годами ранее французский клуб заплатил за него бразильскому «Коринтиансу» 5 млн. Таким образом, за все время на трансферы нападающего в сумме было потрачено €150,5 млн.

Самым дорогим бразильцем по этому показателю является форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, за которого клубы в совокупности заплатили €310 млн («ПСЖ» — 222, «Барселона» — 88).

На втором месте располагается хавбек английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. Совокупная стоимость его переходом составляет €180,3 млн («Астон Вилла» — 20, «Бавария» — 8,5 (за аренду на сезон), «Барселона» — 135, «Ливерпуль» — 13, «Интер» — 3,8).

В составе «Зенита» Малком провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Футболист помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.