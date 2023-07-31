Стали известны детали увольнения Зафнауэра и Пермейна из «Альпин»

Я бы хотел, чтобы в НХЛ было больше однолетних соглашений. Каждое лето вы получаете «приличный урожай» свободных агентов, а затем - в течение нескольких часов после открытия рынка - все они заключают 7-летние контракты.

И хотя Владимир Тарасенко, возможно, уже не та звезда, которой он был несколько сезонов назад, я, честно говоря, не думал, что этим летом Владимир ограничится контрактом на 1 год.

Это парень, который пять сезонов подряд забрасывал более 30 шайб. Такие игроки встречаются нечасто. Из действующих хоккеистов, которые имеют не менее пяти кампаний по 30 с лишним голов, есть еще Александр Овечкин, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Никита Кучеров.

Очевидно, что травмы негативно повлияли на игру Тарасенко, но это по-прежнему один из самых стабильных бомбардиров лиги.

Благодаря его приходу, «Оттава» значительно усилила свой атакующий потенциал. И это было бы отличным приобретением для них в любом случае. Но они смогли подписать его на один год и за пять млн долларов. Это уже сущее воровство.

Осталась одна проблема: «Сенаторз» все еще нужно продлить Шейна Пинто. Но для того команды и платят генеральному менеджеру кучу денег, чтобы он придумал, как выкрутиться из подобной ситуации. Мы неоднократно видели это в НХЛ. Лимит зарплат - чертова фикция, и всегда можно найти способ его обойти. Так что придумать способ «обмануть» лимит зарплат - это небольшая цена за привлечение такого парня, как Тарасенк-шоу.

Как бы то ни было, уже несколько межсезоний подряд «Оттава» проводит с большим размахом. Пришло время увидеть их жалкие задницы в плей-офф. А то я уже устал надеяться на эту команду.