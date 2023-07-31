«Зенит» заинтересован в 19-летнем защитнике «Кайрата»

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к защитнику алматинского «Кайрата» Султану Аскарову. Об этом сообщает Vesti.kz.

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По информации источника, за счёт партнёрских отношений между клубами «Зенит» получил возможность просмотреть юношеские и молодёжные команды «Кайрата», благодаря чему скаутская служба сине-бело-голубых смогла выделить для себя 19-летнего центрального защитника Аскарова.

Отмечается, что Аскаров может перейти в «Зенит» в этом или следующем году, но будет играть за вторую команду петербуржцев.

Аскаров играл только за «Кайрат-Жастар» в Первой лиге Казахстана. Защитник провёл 20 матчей и отметился в них двумя забитыми мячами.