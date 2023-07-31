Тренер «Манчестер Юнайтед» обвинил своих игроков в поражении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал игру своей команды в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (2:3), которая прошла в американском Лас-Вегасе. Его слова приводит пресс-служба «МЮ».
«Игра разделилась на две части: первый час был хорош, мы играли как команда, очень динамично, хорошо прессинговали. За этим было приятно наблюдать. Это то, что я хотел сказать в раздевалке в перерыве, но прямо перед ним внезапно влетают два мяча…
Последние 30 минут была плохая, невыразительная игра. Футболисты абсолютно не следовали плану — ни в прессинге, ни в построении игры, ни в атаке. На поле было 11 индивидуалистов. Так быть не должно, это непростительно, даже если это всего лишь товарищеский матч», — сказал специалист.
Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 11 августа. «МЮ» в первом туре на своем поле встретится с «Вулверхэмптоном».