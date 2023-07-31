Тренер «Манчестер Юнайтед» обвинил своих игроков в поражении

«Игра разделилась на две части: первый час был хорош, мы играли как команда, очень динамично, хорошо прессинговали. За этим было приятно наблюдать. Это то, что я хотел сказать в раздевалке в перерыве, но прямо перед ним внезапно влетают два мяча…



Последние 30 минут была плохая, невыразительная игра. Футболисты абсолютно не следовали плану — ни в прессинге, ни в построении игры, ни в атаке. На поле было 11 индивидуалистов. Так быть не должно, это непростительно, даже если это всего лишь товарищеский матч», — сказал специалист.