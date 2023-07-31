Мостовой предложил варианты мирных схваток для болельщиков

«Неприятная ситуация с болельщиками «Балтики». С одной стороны, зеленкой получить безобидно, раньше камнями могли закидать, но и отмываться от нее потом будешь долго. Я был бы в шоке, если бы меня где-то у отеля так облили.



В Испании, помню, болельщики в шутку друг друга помидорами закидывали. Потом мирно на этих томатах танцевали. Сейчас много всяких трендов, флешмобов — это все модно. Можно эту тему развить, хайпануть (смеется). Из пальца высасывают, может, и здесь что-то получится.



В Краснодарском крае могут вином облить кого-то, в другом месте — гранатовым соком (смеется). Если все мирно, то ничего плохого в этом нет. Заранее все обговорить и стенка на стенку. Сейчас много всего есть, чем можно обливаться, но только не зеленкой», — сказал Мостовой.