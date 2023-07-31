Экс-футболист Мостовой предложил варианты мирных схваток для болельщиков
Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой назвал неприятной ситуацией инцидент с нападением на болельщиков калининградской «Балтики» в центре Москве. Его слова Legalbet.
«Неприятная ситуация с болельщиками «Балтики». С одной стороны, зеленкой получить безобидно, раньше камнями могли закидать, но и отмываться от нее потом будешь долго. Я был бы в шоке, если бы меня где-то у отеля так облили.
В Испании, помню, болельщики в шутку друг друга помидорами закидывали. Потом мирно на этих томатах танцевали. Сейчас много всяких трендов, флешмобов — это все модно. Можно эту тему развить, хайпануть (смеется). Из пальца высасывают, может, и здесь что-то получится.
В Краснодарском крае могут вином облить кого-то, в другом месте — гранатовым соком (смеется). Если все мирно, то ничего плохого в этом нет. Заранее все обговорить и стенка на стенку. Сейчас много всего есть, чем можно обливаться, но только не зеленкой», — сказал Мостовой.
Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash ночью 31 июля. По его информации, нападение произошло возле пятизвездочного отеля «Хаятт». Нападавший, который был в маске, подкараулил людей на выходе из фанатского автобуса и выплеснул на них зеленку. Пострадали как минимум десять человек.
Матч «Спартак» — «Балтика» состоится 31 июля в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
В первом туре национального первенства «Спартак» в домашнем матче обыграл «Оренбург» со счетом 3:2, а «Балтика» на выезде уступила «Сочи» — 0:2.