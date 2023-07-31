Легионер «Рубина» признался, что ему сложно играть в РПЛ
Косовский футболист казанского «Рубина» Мирлинд Даку рассказал, что ему сложно играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), так как все команды очень сильны. Его слова передает РИА Новости.
«Мы каждый раз настраиваемся победить, не получилось, что немного разочаровало нас. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, мы должны думать о следующей игре, постараться решить проблемы.
Все команды в России сильные, это сложные соперники. Всякий раз играть тяжело. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре», – заявил форвард.
25-летний нападающий перешел в российский клуб в июле из хорватского «Осиека». В текущем сезоне «Рубин» дважды сыграл вничью в чемпионате России: с московским «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а также уступил «Ростову» (0:1) в Кубке России. Даку в этих играх отметился голом и результативной передачей.
Ранее экс-игрок «Рубина» назвал тренеров, которых переоценили в РПЛ.