Легионер «Рубина» признался, что ему сложно играть в РПЛ

«Мы каждый раз настраиваемся победить, не получилось, что немного разочаровало нас. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, мы должны думать о следующей игре, постараться решить проблемы.



Все команды в России сильные, это сложные соперники. Всякий раз играть тяжело. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре», – заявил форвард.