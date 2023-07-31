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Легионер «Рубина» признался, что ему сложно играть в РПЛ

Косовский футболист казанского «Рубина» Мирлинд Даку рассказал, что ему сложно играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), так как все команды очень сильны. Его слова передает РИА Новости.

Легионер «Рубина» признался, что ему сложно играть в РПЛ
© ФК «Рубин»

«Мы каждый раз настраиваемся победить, не получилось, что немного разочаровало нас. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, мы должны думать о следующей игре, постараться решить проблемы.

Все команды в России сильные, это сложные соперники. Всякий раз играть тяжело. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре», – заявил форвард.

25-летний нападающий перешел в российский клуб в июле из хорватского «Осиека». В текущем сезоне «Рубин» дважды сыграл вничью в чемпионате России: с московским «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а также уступил «Ростову» (0:1) в Кубке России. Даку в этих играх отметился голом и результативной передачей.

Ранее экс-игрок «Рубина» назвал тренеров, которых переоценили в РПЛ.

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