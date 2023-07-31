Митрофанов: сборные России примут участие в турнире развития УЕФА

"Участие сборных России подтвердилось, - сказал Митрофанов. - Юниорские команды примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре, он пройдет в Минске. В нем также примут участие команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана".

15 июля президент РФС Александр Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении турниров развития. Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА. Женская сборная России победила на турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла соревнования, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.