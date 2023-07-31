Агент: Бонгонда наслаждается каждым днем в «Спартаке»

Агент: Бонгонда наслаждается каждым днём в «Спартаке»
Зухаир Эссикал, агент вингера московского «Спартака» Тео Бонгонда, рассказал об адаптации своего клиента в России.
«На данный момент Тео не думает о том, чтобы стать легендой красно-белых или как перейти в большой европейский клуб. Бонгонда просто наслаждается каждым днем в «Спартаке». Мой клиент быстро нашёл взаимопонимание с одноклубниками и тренерским штабом московского клуба», — приводит слова Эссикала «Спорт-экспресс».
О трансфере Тео Бонгонда в «Спартак» из «Кадиса» стало известно 12 июля. По информации портала Transfermarkt, красно-белые заплатили за 27-летнего вингера € 7 млн. Сам футболист заключил с российским клубом трёхлетний контракт. Бонгонда уже успел отметиться в «Спартаке» одним забитым мячом и одной результативной передачей.