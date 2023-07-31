Агент: Бонгонда наслаждается каждым днем в «Спартаке»

«На данный момент Тео не думает о том, чтобы стать легендой красно-белых или как перейти в большой европейский клуб. Бонгонда просто наслаждается каждым днем в «Спартаке». Мой клиент быстро нашёл взаимопонимание с одноклубниками и тренерским штабом московского клуба», — приводит слова Эссикала «Спорт-экспресс».