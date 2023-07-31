«Арсенал» постарается выкупить Хвичу Кварацхелию у «Наполи»

Лондонский «Арсенал» задумался над трансфером вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

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Как сообщает Football Transfers, боссы «канониров» находятся в хороших отношениях со спортивным директором «Наполи» Мауро Мелузо, что может им сильно помочь в оформлении сделки по Хвиче.

Источник отмечает, что «Арсеналу» придётся сделать солидное финансовое предложение, чтобы приобрести Кварацхелию, а также расстаться с одним из своих футболистов, чтобы не иметь проблем в УЕФА.

Хвича Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года. В минувшем сезоне 22-летний грузин провел 43 матча во всех турнирах и отметился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Он помог «Наполи» впервые за 33 года стать чемпионом Италии.