Adidas и «Манчестер Юнайтед» заключили крупнейший контракт в истории АПЛ

По информации СМИ, Adidas подписал новый долгосрочный контракт с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» . Согласно условиям контракта, немецкая компания будет поставлять экипировку для клуба до 2035 года, а минимальная сумма выплат составит 900 миллионов фунтов.

Это самое крупное соглашение в истории Английской Премьер-Лиги. По предыдущему контракту, «Манчестер Юнайтед» получал 75 миллионов фунтов в год, но теперь эта сумма увеличится до 90 миллионов фунтов за сезон. Сотрудничество между сторонами началось перед сезоном 2015/16, после того, как американская компания Nike была техническим спонсором клуба в течение 13 лет.