Мостовой объяснил удаление Семака в матче с «Ростовом»

Экс-футболист Мостовой заявил, что Семак нервничал из-за ухода лидеров
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил удаление главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ростовом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».
«Многие говорили перед сезоном: «Вендел и Малком — это ничего страшного, можно играть, все хорошо». А в матче с «Ростовом» мы увидели, как без этого «ничего страшного».
Поведение Семака видели? Начал нервничать, потому что раньше знал, что Малком троих обыграет, в девятку плюнет и все хорошо. Или Вендел отдаст пас какой нибудь. А сейчас это кто будет делать? Клаудиньо? Да нет, этот парень играет немного в другое. Ерохин? Да ни в коем случае. Вот и проблемки начинаются, поэтому Сергей и психовал», — сказал Мостовой.
29 июля «Зенит» упустил победу над «Ростовом». В первом тайме отличился Матео Кассьерра. В добавленное время нападающий «Ростова» Николай Комличенко сравнял счет с пенальти.
После финального свистка Сергей Семак подошел к судейской бригаде во главе с Евгением Кукуляком и высказал свои претензии в их адрес, за что был наказан. Следующий матч тренер пропустит. Однако клуб может обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) для обоснования решения.
Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Официально о трансфере было объявлено 26 июля.