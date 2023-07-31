Мостовой объяснил удаление Семака в матче с «Ростовом»

«Многие говорили перед сезоном: «Вендел и Малком — это ничего страшного, можно играть, все хорошо». А в матче с «Ростовом» мы увидели, как без этого «ничего страшного».



Поведение Семака видели? Начал нервничать, потому что раньше знал, что Малком троих обыграет, в девятку плюнет и все хорошо. Или Вендел отдаст пас какой нибудь. А сейчас это кто будет делать? Клаудиньо? Да нет, этот парень играет немного в другое. Ерохин? Да ни в коем случае. Вот и проблемки начинаются, поэтому Сергей и психовал», — сказал Мостовой.