Экс-футболист Габулов: молодым игрокам нужно уезжать из РПЛ

«Если молодые футболисты достигают определенного уровня и на них есть определенный спрос, то, конечно, им нужно уезжать. Даже не стоит задумываться об этом. Скажу следующее — спроса не будет, если не будет результата на уровне РПЛ. Тут все взаимосвязано», — приводит слова Владимира Габулова «РБ Спорт».