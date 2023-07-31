Экс-футболист Габулов: молодым игрокам нужно уезжать из РПЛ

Габулов: если молодые игроки достигают определенного уровня, то им нужно уезжать из РПЛ
Бывший футболист сборной России Владимир Габулов порассуждал на тему, стоит ли молодым футболистам уезжать из чемпионата России и подписывать контракты с европейскими командами. По его мнению, если россиянин достиг определённого уровня и на него есть спрос — нужно принимать новый вызов и уезжать в Европу.
«Если молодые футболисты достигают определенного уровня и на них есть определенный спрос, то, конечно, им нужно уезжать. Даже не стоит задумываться об этом. Скажу следующее — спроса не будет, если не будет результата на уровне РПЛ. Тут все взаимосвязано», — приводит слова Владимира Габулова «РБ Спорт».
Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе со стороны европейских клубов к Арсену Захаряну, Эдуарду Сперцяну, Игорю Дивееву, Наиру Тикнизяну, Даниилу Хлусевичу и другим российским футболистам. На данный момент в топ-5 европейских лигах выступают Александр Головин, Алексей Миранчук и Далер Кузяев.