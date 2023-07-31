Защитник «Локомотива» Фассон: Дзюба — величина российского футбола

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался в адрес партнёра по команде нападающего Артёма Дзюбы.
«Артём — главный весельчак в раздевалке «Локомотива»? Да, так и есть. Дзюба постоянно шутит. Это очень помогает микроклимату. Он даже в силу своего опыта многое приносит команде. От Артёма идут подсказки не только на поле, но вне его. Нет сомнений, что Дзюба — величина российского футбола», — цитирует Фассона «РГ».
34 летний Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой 2023 года. В составе команды он провёл 16 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.
Московский «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова завершил сезон-2022.2023 на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.