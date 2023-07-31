Булыкин прокомментировал выступления «Зенита» на старте сезона

«Результат удивил, но в то же время на выезде всегда тяжёлые матчи. Неуступчивая команда против чемпиона — можно поздравить «Ростов» с заработанным очком. «Зенит» несильно будет расстраиваться, а будет готовиться к следующему матчу.



«Зенит» выглядит невнятно? Все команды на старте сезона выглядят не очень. Есть несколько нетоповых клубов, которые хорошо выглядят на старте, но все топовые пока не показывают игры, которую от них хотят видеть. Поэтому и такие невзрачные результаты. Рано бить тревогу.



Должно пройти хотя бы пять или шесть туров. Но лучше всего анализировать перед зимней паузой, кто в этом сезоне за что будет биться, кого увольнять и кого покупать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.