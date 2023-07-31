Чалов способен играть в средних командах Испании, считает Селюк
Агент Дмитрий Селюк рассказал, кто из российских футболистов готов к переезду в команды из европейских чемпионатов.
— Из «Зенита» Кузяев, который уже перешел в «Гавр», и больше никто. Мостовому надо еще поиграть. Если бы он до сих пор играл в «Сочи», то он уже мог бы идти дальше, но он перешел в «Зенит». С одной стороны, он выиграл, но с другой стороны, сейчас там играет Мантуан, а Мостовой выходит на замену. Он молодой и талантливый парень, у него есть бойцовские качества.
— А из других команд?
— Тот же Саба Сазонов из «Динамо». Он фактурный, мощный, но с ним немножечко надо поработать. На сегодняшний день он более готов к Европе, чем Захарян. Чалов из ЦСКА тоже может. Федя без проблем может играть в средних командах Испании. Соболев тоже может играть в Европе. Вот Соболев, Саба Сазонов — футболисты с мощным характером, бойцы. Вот они дальше продвинутся, чем футзальные футболисты. Надо им отдать должное, они действительно могут, — цитирует Селюка «Спорт день за днем».