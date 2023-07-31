Чалов способен играть в средних командах Испании, считает Селюк

Агент Дмитрий Селюк рассказал, кто из российских футболистов готов к переезду в команды из европейских чемпионатов.

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— Из «Зенита» Кузяев, который уже перешел в «Гавр», и больше никто. Мостовому надо еще поиграть. Если бы он до сих пор играл в «Сочи», то он уже мог бы идти дальше, но он перешел в «Зенит». С одной стороны, он выиграл, но с другой стороны, сейчас там играет Мантуан, а Мостовой выходит на замену. Он молодой и талантливый парень, у него есть бойцовские качества.

— А из других команд?