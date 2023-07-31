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Еще два легионера клуба РПЛ захотели стать гражданами России

Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Дмитрий Андреев сообщил, что два футболиста команды выразили желание стать гражданами России. Его слова передает Sport24.

Еще два легионера клуба РПЛ захотели стать гражданами России
© РИА Новости

«По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению.

Также у нас проявили желание получить гражданство Перес и Мансилья, но пока только на словах. Мы говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой-либо конкретики, но такие желания у наших игроков есть», — сказал Андреев.

30 июля аргентинский полузащитник команды Лукас Вера согласился оформить российское гражданство после матча с казанским «Рубином» (1:1) во втором туре РПЛ.

Хавбеки «Оренбурга» Брайан Мансилья и Матиас Перес также являются гражданами Аргентины.

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