Еще два легионера клуба РПЛ захотели стать гражданами России

«По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению.



Также у нас проявили желание получить гражданство Перес и Мансилья, но пока только на словах. Мы говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой-либо конкретики, но такие желания у наших игроков есть», — сказал Андреев.