Еще два легионера клуба РПЛ захотели стать гражданами России
Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Дмитрий Андреев сообщил, что два футболиста команды выразили желание стать гражданами России. Его слова передает Sport24.
«По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению.
Также у нас проявили желание получить гражданство Перес и Мансилья, но пока только на словах. Мы говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой-либо конкретики, но такие желания у наших игроков есть», — сказал Андреев.
30 июля аргентинский полузащитник команды Лукас Вера согласился оформить российское гражданство после матча с казанским «Рубином» (1:1) во втором туре РПЛ.
Хавбеки «Оренбурга» Брайан Мансилья и Матиас Перес также являются гражданами Аргентины.