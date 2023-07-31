Тетрадзе: грузинская молодежь больше востребована в Европе, чем российская

«Безусловно, сегодня грузинские футболисты более востребованы в Европе, чем россияне. За ними следят уже с 15-18 лет, юношеские и молодёжная сборные у всех на виду. А кто видит российскую молодёжь? И ребята заслуживают играть в европейских чемпионатах. Не только Хвича — Давиташвили, Микелтадзе это доказывают сегодня во Франции», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.