Килиан Мбаппе опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

В социальных сетях пользователи активно обсуждают один из последних постов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в котором болельщики видят намёк на переход футболиста в мадридский «Реал». Об этом сообщает RMC Sport.

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Обсуждения вызвала последняя фотография из поста Мбаппе. На ней расположены три игральные карты с девятками. Данная комбинация воспринимается как число 999, которое придаётся особое значение в нумерологии.

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«Число ангела 999 символизирует завершение чего-либо, окончание, достижение. Это признак того, что то, что сейчас происходит в вашей жизни, подходит к концу», — приводится объяснение с сайта Astrocenter. По другой версии 99 означает конец старой или начало новой работы.