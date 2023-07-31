Андрей Червиченко: «Балтика» может сделать сюрприз «Спартаку» только случайно

«Балтика» может сделать сюрприз «Спартаку» только случайно. Бывают такие матчи, когда вальяжно выходишь накидать за шиворот аутсайдеру три или четыре мяча. А соперник забивает один, встаёт в оборону, потом ловит на контратаке и забивает второй. Только такой сценарий вижу. «Спартак» должен побеждать «Балтику», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.