Агент Карапузова подтвердил переход полузащитника в «Пари НН»

«Да, Влад перешёл в «Пари НН». На той неделе договорились обо всём. Сегодня Влад уже в Нижнем Новгороде. Выкупать сразу Влада никто не захотел. Клуб готов был его сразу продать, но не было покупателей. А на аренду с обязательным правом выкупа при определённом количестве игр и игрового времени пошёл только «Пари НН». Это им интересно было. Влад разговаривал с руководством, Юраном. Ему стало это интересно после товарищеской игры. Тогда уже практически обо всём договорились, оставалось решить некоторые маленькие нюансы. Если бы решили всё быстро, то и чемпионат Влад начал бы в «Пари НН».



Футболист должен играть. «Динамо» — великий клуб, где большая конкуренция. Много футболистов покупают за десятки миллионов евро. Они должны играть в первую очередь. Влад будет искать счастье на другой улице. Но «Динамо» и «Ахмату» большое спасибо. В этой ситуации надо сказать большое спасибо «Ахмату» — за эти два года дали ему игровую практику и поверили во Влада», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.