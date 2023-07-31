«Барселона» получит лишь €25 млн в случае активации отступных Дембеле

«Барса» получит лишь 25 млн евро при активации отступных Дембеле, остальные 25 млн достанутся игроку. Это условие его контракта
«Барселона» получит лишь 25 млн евро от «ПСЖ» в случае активации отступных Усмана Дембеле.
Как пишет L’Équipe, в нынешнем контракте вингера, который рассчитан до лета 2024 года, прописано условие, по которому в случае активации отступных «Барселона» получит лишь половину суммы – 25 миллионов евро. Остальная часть достанется самому футболисту.
Отступные Дембеле в 50 млн евро действуют до 23:59 сегодняшнего дня, поэтому его агент попросил Ла Лигу ускорить переход игрока в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с французом контракт на 5 лет.
Напомним, в 2017 году Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 105+42 млн евро.
26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона.
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