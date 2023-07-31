«Барселона» получит лишь €25 млн в случае активации отступных Дембеле

«Барселона» получит лишь 25 млн евро от «ПСЖ» в случае активации отступных Усмана Дембеле.

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Как пишет L’Équipe, в нынешнем контракте вингера, который рассчитан до лета 2024 года, прописано условие, по которому в случае активации отступных «Барселона» получит лишь половину суммы – 25 миллионов евро. Остальная часть достанется самому футболисту.

Отступные Дембеле в 50 млн евро действуют до 23:59 сегодняшнего дня, поэтому его агент попросил Ла Лигу ускорить переход игрока в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с французом контракт на 5 лет.

Напомним, в 2017 году Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 105+42 млн евро.