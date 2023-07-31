Fan ID будет необходим на матчах Кубка России

Паспорт болельщика (Fan ID) в ближайшее время будет необходим для посещения матчей Кубка России по футболу. Об этом стало известно телеграм-каналу «Мутко Против».
По имеющейся информации, представители Министерства спорта РФ и ФСБ настаивают на том, чтобы система Fan ID появилась в Кубке страны.
Единственная проблема — как именно ввести паспорт болельщика на матчах Кубка России с юридической стороны, учитывая, что клубы Премьер-Лиги могут выбыть из Пути РПЛ в Путь регионов.
Государственная Дума РФ приняла закон о введении Fan ID на внутренних спортивных мероприятиях 17 декабря 2021 года. Данный закон вступил в силу с 1 июня 2022 года. По нему каждый болельщик, который намерен посетить стадион во время матчей РПЛ, должен будет получить специальный документ (Fan ID), по которому он сможет проходить на спортивные мероприятия. После этого большинство активных фанатов команд РПЛ объявили бойкот на посещение матчей.