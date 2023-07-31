Fan ID будет необходим на матчах Кубка России

Паспорт болельщика (Fan ID) в ближайшее время будет необходим для посещения матчей Кубка России по футболу. Об этом стало известно телеграм-каналу «Мутко Против».

По имеющейся информации, представители Министерства спорта РФ и ФСБ настаивают на том, чтобы система Fan ID появилась в Кубке страны.

Единственная проблема — как именно ввести паспорт болельщика на матчах Кубка России с юридической стороны, учитывая, что клубы Премьер-Лиги могут выбыть из Пути РПЛ в Путь регионов.