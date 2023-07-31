В «Самаре» прокомментировали подписание Николы Ребича

«Подписание контракта с Ребичем — селекционное решение нашего главного тренера, который и рекомендовал баскетболиста. Мы подбираем игроков под концепцию тренера. Ему нужна боеспособная команда, а не какой то отдельный яркий игрок. Нужно, чтобы команда была по всем позициям работоспособной — защищающейся и атакующей. Неоднократно мы этот момент обсуждали, и Анзулович сказал, что это игрок, который ему нужен. Тем более ранее Ребич играл у Анзуловича (В «Енисее» — Прим. «Чемпионата».). Тренер хорошо знаком с его игрой. Плюс мы видели Ребича в минувшем сезоне. Чем брать кота в мешке, лучше взять игрока, чьи возможности хорошо знаешь. Значит, под концепцию главного тренера он подходит.