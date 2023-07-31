Экс-президент «Спартака»: судья Безбородов считает себя великим

«Он в очередной раз доказал, что судит как-то очень оригинально, по одной ему понятной методике.



Пенальти могло быть не пять, а шесть. Но незнание элементарных правил, когда можно перебивать пенальти, а когда нужно после завершившегося эпизода показывать красную карточку, говорит о том, что человек почивает на лаврах и считает себя великим. У нас раньше половина гаишников не знала правил дорожного движения. Думаю, тут такой же синдром», — сказал Червиченко.