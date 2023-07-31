Экс-президент «Спартака»: судья Безбородов считает себя великим

Экс-президент «Спартака» заявил, что судья Безбородов считает себя великим
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что судья Владислав Безбородов мог назначить больше пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат».
«Он в очередной раз доказал, что судит как-то очень оригинально, по одной ему понятной методике.
Пенальти могло быть не пять, а шесть. Но незнание элементарных правил, когда можно перебивать пенальти, а когда нужно после завершившегося эпизода показывать красную карточку, говорит о том, что человек почивает на лаврах и считает себя великим. У нас раньше половина гаишников не знала правил дорожного движения. Думаю, тут такой же синдром», — сказал Червиченко.
30 июля «Ахмат» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Главный судья матча Владислав Безбородов показал три красных карточки (две игрокам «Ахмата», одну — ЦСКА) и назначил пять пенальти, повторив рекорд российского чемпионата. Стоит отметить, что второй пенальти в ворота Игоря Акинфеева он разрешил дважды, нарушив протокол VAR. Первый одиннадцатиметровый голкипер отбил, а затем арбитр решил пересмотреть эпизод, удалил игрока ЦСКА Гайича и назначил удар повторно.