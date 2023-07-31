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Экс-игрок сборной России Билялетдинов считает, что Дзюба "сдал"

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что нападающий Артем Дзюба сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном. Его слова передает Metaratings.

Экс-игрок сборной России заявил, что не понимает восторгов по поводу Дзюбы
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«Не понимаю ваших восторгов по поводу Дзюбы. Мне кажется, он сейчас немного сдал по сравнению с прошлым чемпионатом. Артему не хватает куража, как в конце прошлого чемпионата.

У него огромный опыт, он хорошо знает РПЛ. Ему сейчас какая-то суперподвижность не требуется, надо забивать в штрафной площади и будет хорошо и тебе, и клубу. Как долго он будет играть — уже вопрос личной мотивации, физические кондиции есть», — сказал Билялетдинов.

В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл два матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом.

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