Экс-игрок сборной России заявил, что не понимает восторгов по поводу Дзюбы

«Не понимаю ваших восторгов по поводу Дзюбы. Мне кажется, он сейчас немного сдал по сравнению с прошлым чемпионатом. Артему не хватает куража, как в конце прошлого чемпионата.



У него огромный опыт, он хорошо знает РПЛ. Ему сейчас какая-то суперподвижность не требуется, надо забивать в штрафной площади и будет хорошо и тебе, и клубу. Как долго он будет играть — уже вопрос личной мотивации, физические кондиции есть», — сказал Билялетдинов.