Онана отругал Магуайра за ошибку в матче с «Боруссией»

В одном из эпизодов во втором тайме Харри Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.