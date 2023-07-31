Онана отругал Магуайра за ошибку в матче с «Боруссией». Защитник отдал слабый пас на Эриксена – это привело к опасному моменту дортмундцев
Андре Онана был недоволен игрой Харри Магуайра в одном из эпизодов матча с «Боруссией».
В товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США «Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3.
В одном из эпизодов во втором тайме Харри Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.
Контракты Овечкина и Кузнецова – в тройке худших по эффективности среди форвардов «Вашингтона» по версии The Athletic
Дембеле решил уйти из «Барсы» из-за опасений за свое будущее в клубе после назначения Деку. Некоторые члены руководства хотели продать игрока (Mundo Deportivo)
Депутат Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Кубка: «Полный бред. Это полуфантастическая история сейчас»