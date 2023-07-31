Депутат Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Кубка: «Полный бред. Это полуфантастическая история сейчас»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России.
«Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас еще в Минцифры позвоню.
На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас», – сказал Свищев.
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Депутат Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Кубка: «Полный бред. Это полуфантастическая история сейчас»