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Депутат Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Кубка: «Полный бред. Это полуфантастическая история сейчас»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России.

Депутат Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Кубка
© Sports.ru

«Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас еще в Минцифры позвоню.

На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас», – сказал Свищев.