Португальский клуб арендовал у «Химок» полузащитника

Полузащитник «Химок» Роман Гбане перешел в «Жил Висенте» на правах аренды, сообщает пресс служба подмосковного футбольного клуба.
Отмечается, что 22 летний ивуариец арендован португальской командой до конца нынешнего сезона с опцией выкупа.
«Химки» летом 2022 года объявили об аренде Гбане у хорватского клуба «Биело Брдо», а в июле текущего года выкупили трансфер футболиста. В прошлом сезоне полузащитник сделал одну результативную передачу в 24 матчах за подмосковную команду.
«Красно черные» занимают 14 е место в таблице МЕЛБЕТ Первой лиги, набрав три очка в трех матчах.