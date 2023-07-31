Португальский клуб арендовал у «Химок» полузащитника

Отмечается, что 22 летний ивуариец арендован португальской командой до конца нынешнего сезона с опцией выкупа.

«Химки» летом 2022 года объявили об аренде Гбане у хорватского клуба «Биело Брдо», а в июле текущего года выкупили трансфер футболиста. В прошлом сезоне полузащитник сделал одну результативную передачу в 24 матчах за подмосковную команду.