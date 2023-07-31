Агент Сулейманова сообщил о намерении «Газиантепа» приобрести футболиста

Агент Сулейманова сообщил о намерении «Газиантепа» приобрести форварда «Пари НН»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари Нижний Новгород» Тимура Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны клуба из ОАЭ.
«Не знаю, что сказать по информации об интересе клуба из ОАЭ к Сулейманову, не буду раздувать эти слухи. По интересу «Газиантепа» – да, он есть. Они очень ждут Тимура Сулейманова», – приводит слова Шпинева «Матч ТВ».
Сегодня, 31 июля, журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале об интересе к Сулейманову со стороны клуба из ОАЭ. «Пари НН» предложили за трансфер 600 тысяч евро. Кроме того, в переходе вновь заинтересован «Газиантеп». Турецкий клуб уже делал предложение об аренде за 100 тысяч евро с необязательным правом выкупа за 2 млн евро, что не устроило руководство нижегородцев.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сулейманова в 1 млн евро. Его контракт с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне 23-летний нападающий провел за нижегородцев 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 2 результативными передачами.